Под Новосибирском грибник нашел поляну краснокнижных Мутиносов

Новосибирец обнаружил краснокнижные грибы необычной формы в Бугринском лесу.

В Новосибирской области грибник обнаружил небольшую поляну мутинусов Равенеля на берегу реки Тула. Об этом сообщается в группе "Бугринский комитет" в "ВК".

По словам комментаторов, данный вид грибов они встречали и в других районах области. Хотя такие дикоросы занесены в Красную книгу.

Согласно данным из открытых источник, гриб мутинос — большая редкость в России, его оригинальное происхождение — Северная Америка. По внешнему виду он совсем не похож на классические грибы: необычная форма заставит сомневаться даже опытного грибника.



Но в остальном мутинус почти ничем не отличается от классических грибов. Он также растет во влажной плодородной почве, имеет губчатое и пористое тело и размножается спорами, которые распространяют насекомые.



Опытные грибники считают, что на определенных стадиях развития гриба его можно употреблять в пищу, а по вкусу не отличить от классических. Но ученые заявляют, что никакие исследования с эти видом из красной книги не проводились и не стоит использовать его в кулинарии.



Напомним, ранее под Новосибирском нашли гриб в форме яйца дракона.