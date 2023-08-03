Синоптики предсказали погоду на выходные 5-6 августа в Новосибирске

Жителям Новосибирска пообещали теплый уик-энд

Жителям Новосибирска он-лайн погодные сервисы предсказали комфортную и практически сухую погоду на ближайшие выходные.

Так по данным системы метеум от «Яндекс Погоды», в субботу, 5 августа, столбики термометров в областной столице поднимутся до +27 градусов, будет облачно, но дождя опасаться не стоит. В воскресенье, 6 августа, будет чуть прохладнее — +24... +23 градуса. Ветер всего 2,5 м\с. Возможен небольшой дождь.

А вот погодный сервис «Гисметео» обещает сибирякам теплую и солнечную погоду на выходных. Температура воздуха поднимется до +25...+29 градусов.

Напомним, ранее "Сиб.фм" писал, что заморозки до -2 градусов ожидаются в конце августа в Новосибирской области.