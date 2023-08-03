Следователи опубликовали видео с места гибели девочки из Новосибирска на Алтае

Пятилетняя девочка из Новосибирска утонула на Алтае.

В ночь на 2 августа в Алтайском крае у семьи отдыхающих из Новосибирской области пропала 5-летняя девочка. Поиски показали, что девочка утонула. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Республике Алтай и показали видео с места поисков.

Сибиряки отдыхали в Чемальском районе Республики Алтай, на турбазе около села Катунь. Ночью на 2 августа они сообщили в полицию, что из их арендованного домика пропала их пятилетняя дочь.

Как уточнили в администрации района, родители погибшей девочки уснули, а пропажу ребёнка из домика обнаружили спустя полчаса.

«В ходе организованных поисков на расстоянии около 200 метров вниз по течению от места происшествия в реке Катунь сотрудниками полиции обнаружено тело ребенка без внешних признаков насильственной смерти», — сообщили в Следственном комитете.

Тело девочки извлекли из воды и направили на судмедэкспертизу. Следователи и криминалисты начали проверку всех обстоятельств происшествия, а также опубликовали видео с места поисков девочки.