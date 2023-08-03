Стали известны подробности изнасилования братьями-близнецами 7-летнего мальчика под Новосибирском

Новосибирск потрясла страшная история насилия двух братьев-близнецов над семилетним мальчиком. При этом семья предполагаемых виновников надругательства не состоит на учете.

В Новосибирской области рассказали о статусе семьи с двумя сыновьями-близнецами, которые подозреваются в изнасиловании ребёнка. По информации региональной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, семья не состоит на учете. Сейчас по факту инцидента ведутся следственные мероприятия.

«По информации, предоставленной администрацией муниципалитета, семьи подростков – участников происшествия, не состоят на учете в органах системы профилактики. Рабочая группа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Новосибирской области проводит 02.08.2023 выездную проверку в части организации в муниципалитете профилактической работы с семьями с детьми. Ситуация находится на контроле комиссии», — говорится в сообщении учреждения.

Ранее стало известно, что в Колыванском районе Новосибирской области двое братьев изнасиловали семилетнего ребёнка. Уполномоченная по правам ребенка в регионе Надежда Болтенко рассказала, что полиция сообщила об инциденте 21 июля. Сейчас ведется расследование.

Напомним, в прошлом году пенсионера из Новосибирска осудили за изнасилование внучки.