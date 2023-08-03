Суд решил оставить Романа Бурдина мэром Бердска

В Бердске Новосибирской области экс-кандидат в мэры не смог оспорить результаты выборов

Новосибирский областной суд оставил без изменений результаты выборов мэра Бердска в марте 2023 года, оставив на этом посту Романа Бурдина. Об этом сообщила пресс-служба суда. Оспорить их пытался один из бывших претендентов на этот пост Александр Трушакин. Кандидат заявлял о нарушении своих прав.

По словам Трушакина, его и еще двоих кандидатов не допустили к голосованию, также они не получили протокол заседания комиссии по этому вопросу. А заседание горсовета, на котором истца лишили пассивного избирательного права в выборах главы Бердска, проходило без его участия.

На этом основании экс-кандидат в мэры решил, что его избирательное право было нарушено, и попытался оспорить результаты выборов. Когда Бердский городской суд отказал в иске Трушакину, он обратился в Новосибирский областной суд. Но и в суде высшей инстанции отменять результаты выборов не стали. Решение суда вступило в силу.

Роман Бурдин стал мэром Бердска в марте 2023 года. За него проголосовали 23 из 24 депутатов бердского горсовета.

Напомним, раннее "Сиб.фм" писал, что под Новосибирском суд обязал чиновников вернуть незаконные премии.