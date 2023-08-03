В Бердске кандидат в мэры Трушакин не смог обжаловать результаты выборов

Новосибирский областной суд оставил в силе результаты выборов мэра Бердска.

Кандидат в мэры Бердска Александр Трушакин не смог обжаловать результаты выборов главы города, которые состоялись 21 марта. Новосибирский областной суд признал итоги выборов законными.

Как сообщили в Управлении судебного департамента НСО, Трушакин обратился в Бердский суд с заявлением о восстановлении ее избирательного права и отмене результатов выборов.

По словам экс-кандидата, он и двое других претендентов на пост мэра Бердска не были допущены к голосованию, протокол заседания комиссии по данному вопросу им не был выдан.

"23 марта 2023 года Совет депутатов города Бердска в отсутствие его (административного истца) и двоих других зарегистрированных кандидатов провёл заседание, по результатам которого он был лишён пассивного избирательного права в выборах главы города Бердска", — привел довод истец.

Первый отказ Трушакин получил еще в апреле 2023 года — Бердский городской суда отказал в удовлетворении исковых требований. Тогда кандидат в мэры обжаловал решение и подал апелляцию в Новосибирский областной суд. Однако и вышестоящая инстанция не нашла нарушений, признав итоги выборов мэра Бердска законными.

Как ранее писал Сиб.фм, Александр Трушакин принимал участие в СВО. Зимой он приезжал домой на время, чтобы отдохнуть и подать документы в избирком. Ранее он несколько раз баллотировался на разные государственные должности — на должность главы Новосибирска в 2019 году и мэра Бердска в 2020 году.