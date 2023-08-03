В небе над Новосибирском заметили облака в форме человеческих лиц

Жители Новосибирска обратили внимание на необычные облака.

Новосибирцы в четверг, 3 августа, заметили в небе над городом облака необычной формы. Кадры опубликовал телеграм-канал «АСТ-54 Black».

Как утверждают некоторые горожане, они разглядели в небе силуэты лиц людей или животных — коров и собак.

Напомним, вечером 27 июня жители Новосибирска стали выкладывать в городские паблики фото необычных облаков, которые накрыли город, точно ковром. Некоторые решили, что это особые и крайне редкие для наших широт вымеобразные облака. Такие облака можно увидеть в тропиках. Они предвещают образование тропических циклонов.

Ранее Сиб.фм писал, что жители Новосибирска заметили над городом облака в форме буквы Z.