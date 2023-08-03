В Новосибирске хотят построить 60-этажный небоскрёб на берегу Оби

В Новосибирске хотят построить небоскреб в квартале "Чернышевский"

В Новосибирске застройщик намерен возвести 60-этажный небоскреб в квартале «Чернышевский» рядом с Димитровским мостом. 3 августа это предложение было рассмотрено на заседании президиума градостроительного совета в мэрии. Инициатором подобного строительства выступила компания «СибирьИнвест».

Поскольку в мэрии положительно отнеслись к этому проекту, не исключено, что это будет второй проект небоскреба, который в скором времени может появиться в областной столице. Первый небоскреб с двумя башнями, одна из которых высотой 180 метров, компании «СМСС» и «ВербаКапитал» планируют построить рядом со станцией метро «Октябрьская», в ЖК «Чикаго».

5 лет назад компания уже выходила с предложением строительства 150-метрового небоскреба, но пока дальше идеи дело не пошло.

Возможно, второй небоскреб теперь все же появится в квартале «Чернышевский». Правда, по словам архитектора Игоря Поповского, при его проектировании нужно учесть вид, который открывается на город с воды.

Напомним, ранее "Сиб.фм" писал, что в Новосибирске на улице Ипподромской построят 43-этажный небоскрёб.