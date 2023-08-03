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В Новосибирске мальчик играл с мертвой рыбой на Центральном пляже

Фото: скрин видео телеграмм-канала "Новосибирск с огоньком"

Возле пляжа в Новосибирске плавала мертвая рыба, с которой начал играть ребенок

Жителей Новосибирска удивил мальчик, играющий с мертвой рыбой. Видео странной игры опубликовал телеграмм-канал «Новосибирск с огоньком».

Инцидент произошел на Центральном пляже. На кадрах видно, что мальчик стоит по пояс в воде и держит в руках мертвую рыбу. Очевидцы этого странного действа выразили беспокойство по поводу того, что ребенок может заразиться от рыбы паразитами.

Сам факт наличия мертвой рыбы в черте города никого не смутил, равно, как и странное занятие ребенка, за которым наблюдал некий мужчина, которого горожане сочли отцом мальчика.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что рыбак выловил череп шерстистого носорога под Новосибирском.

#рыба #Новосибирская область
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