В Новосибирске мальчик играл с мертвой рыбой на Центральном пляже

Возле пляжа в Новосибирске плавала мертвая рыба, с которой начал играть ребенок

Жителей Новосибирска удивил мальчик, играющий с мертвой рыбой. Видео странной игры опубликовал телеграмм-канал «Новосибирск с огоньком».

Инцидент произошел на Центральном пляже. На кадрах видно, что мальчик стоит по пояс в воде и держит в руках мертвую рыбу. Очевидцы этого странного действа выразили беспокойство по поводу того, что ребенок может заразиться от рыбы паразитами.

Сам факт наличия мертвой рыбы в черте города никого не смутил, равно, как и странное занятие ребенка, за которым наблюдал некий мужчина, которого горожане сочли отцом мальчика.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что рыбак выловил череп шерстистого носорога под Новосибирском.