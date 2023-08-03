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проиcшествия

В Новосибирске машина слетела с дороги в кювет на Красном проспекте

Фото: телеграмм-канала "Новосибирск с огоньком"

В Новосибирске появилось видео того, как автомобиль улетел в кювет

В Новосибирске автомобиль оказался в кювете, вылетев с дороги на Красном проспекте. Сообщение об этом было опубликовано в телеграмм-канале «Новосибирск с огоньком».

Инцидент произошел около дома №318 на Красном проспекте. Машина вылетела с дороги и оказалась в кювете за несколько метров от проезжей части. На месте ДТП работала бригада «скорой помощи».

Очевидцы происшествия предположили, что водителю стало плохо в пути, и он потерял управление.

Напомним, ранее "Сиб.фм" писал, что под Новосибирском две фуры съехали в кювет в результате ДТП.

#Новосибирская область #авария, дтп
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