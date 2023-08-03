В Новосибирске опубликовано фото затонувшей лодки в День ВДВ

Правоохранительные органы выясняют причины подтопления лодки на Обском водохранилище в Новосибирске в День ВДВ.

Происшествие в акватории Новосибирского водохранилища было зафиксировано около 18.00 в День ВДВ, 2 августа. Спасатели смогли вытащить из воды всех пассажиров лодки, включая женщин и детей. Однако транспортные прокуроры проверят и сам безопасность поездки, до опрокидывания судна.

«Новосибирской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия по соблюдению законодательства о безопасной эксплуатации водного транспорта, будет дана оценка действиям судоводителя и органов ГИМС МЧС России по Новосибирской области по профилактике правонарушений на водном транспорте», – сообщили в ведомстве.

А вот в Следственном комитете ранее сообщали, что проверка проводится в рамках части 1 статьи 263 УК РФ. Названа и возможная причина этого происшествия: судно могло начать тонуть из-за незакрученные сливных пробок в трюме.