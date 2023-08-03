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проиcшествия

В Новосибирске СК проверяет затопление лодки с детьми в день ВДВ

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске на Оби перевернулась лодка с местными жителями, празднующими день ВДВ.

В Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту затопления моторной лодки на Оби. Об этом в четверг сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

Моторное судно «Тримаран» затонуло 2 августа. На борту судна находились восемь человек, среди которых капитан и семь пассажиров, включая двоих детей. В результате происшествия никто не пострадал. Как уточнили в ведомстве, причиной затопления могли стать не закрученные сливные пробки в трюме.

«По данному факту Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного межрегиональным СУТ СК России проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ», — сказано в заявлении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, парапланерист из Новосибирска сломал позвоночник на Алтае.

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Александр Борисов
журналист

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