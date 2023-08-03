В Новосибирске празднование дня ВДВ закончилось дракой и перевёрнутой яхтой

Вечером 2 августа в Новосибирске десантники перевернули яхту и подрались.

В Новосибирске 2 августа бывшие и действующие десантники отметили день воздушно-десантных войск. Десятки людей в тельняшках и голубых беретах мирно отмечали праздник в парках и скверах в центре Новосибирска. Однако не обошлось и без инцидентов.

В ходе празднования одна группа отдыхающих перевернула яхту, а другая устроила массовую драку. Об этом сообщили в Telegram-каналах «Новосибирск с огоньком» и «АСТ-54 Black».

Судя по видео, драка на набережной длилась не менее трёх минут: на кадрах один из мужчин сначала методично избивает лежачего, затем в конфликт вмешиваются другие, и начинается массовая драка.

Также в пределах Новосибирска затонула яхта, на которой были флаги ВДВ. Судно накренилось на левую сторону, некоторые девушки на борту начали кричать. Проплывающий рядом человек на лодке помог пассажирам перевернувшегося судна и подобрал пассажиров, находящихся за бортом.

Ранее Сиб.фм публиковал фотоотчёт празднования дня ВДВ. Бывшие и действующие военнослужащие гуляли по паркам, скверам и улицам, встречали сослуживцев и общались с десантниками из других воинских частей. Их жены и дети также надели полосатые тельняшки.