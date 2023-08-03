В Новосибирске убийцу сожительницы приговорили к девяти годам колонии

В Венгеровском районе местному жителю, обвиняемому в убийстве, не удалось избежать уголовного наказания

В Новосибирской области вынесли приговор в отношении 59-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве своей сожительницы.

По данным суда, в феврале прошлого года житель Венгеровского района выпивал с женщиной, после чего в ходе конфликта умышленно нанес потерпевшей несколько ударов ножом, один из которых пришелся в область сердца. От полученных ранений потерпевшая скончалась в больнице.

В ходе расследования мужчину признали невменяемым. Однако в 2023 году врачам удалось восстановить способность обвиняемого участвовать в процессе, после чего, на основании данных нового психиатрического обследования, прокурор настоял в судебном заседании на возобновлении производства по уголовному делу в общем порядке.

«Венгеровский районный суд, с учетом мнения прокурора района, поддерживавшего государственное обвинение по уголовному делу, назначил виновному 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год, который начнет исчисляться после освобождения осужденного из мест лишения свободы», — сказано в приговоре.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Напомним, под Новосибирском задержан подозреваемый в гибели 9-летнего мальчика в коллекторе.