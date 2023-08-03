В Новосибирске показали читающего стихи пассажирам водителя маршрутки

Новосибирский блогер показал, как водитель одной из маршруток читает пассажирам стихи собственного сочинения

Новосибирский блогер снял, как водитель маршрутки читает пассажирам стихи наизусть. Видео с поэтом-маршрутчиком опубликовано в телеграмм-канале baranovmovie.

На кадрах видно, что пожилой мужчина читает стихи в микрофон, одновременно управляя автобусом, а ярдом с водительским креслом установлен усилитель звука.

На видео попали стихи о том, как сибиряк устал от читать плохие новости. Ему хочется добрых новостей об открытиях, чудесных исцелениях и счастливых детям.

Судя по видео, мужчина сочиняет стихи сам.

Напомним, ране Сиб.фм" писал, что на левом берегу Новосибирска отремонтируют остановки за полмиллиона рублей.