Под Новосибирском в четырех детских лагерях нашли нарушения в столовых

В четырех детских лагерях Бердска Новосибирской области нарушали нормы хранения и приготовления еды.

Прокуратура Бердска и специалисты Роспотребнадзора в ходе проверки детских лагерей обнаружили, что в четырёх из них нарушаются санитарные нормы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Грубые санитарные нарушения нашли в хранении продуктов и их приготовлении, а также в проведении уборки.

Прокурор Бердска внёс представления руководителям детских лагерей, а также в их отношении возбудили дела об административных правонарушениях.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском соседи обвинили пенсионера в незаконной вырубке деревьев на берегу водохранилища. Пенсионер купил участок и вырубил в округе деревья. Остановить чёрного лесоруба смогли соседи.