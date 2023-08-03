В районе ОбьГЭС в Новосибирске самогруз "Мицубиси» насмерть сбил пенсионерку

В Новосибирске под колесами грузовика погибла пенсионерка

В Новосибирске утром 3 августа под колесами грузовика погибла пожилая женщина. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД областной столицы.

Смертельное ДТП произошло в микрорайоне ОбьГЭС в Советском районе города в 9.20 утра 3 августа.

По данным сотрудников ГИБДД, водитель 1982 года рождения за рулем самогруза "Мицубиси Фусо" ехал со стороны улицы Печатников в сторону Софийской. Напротив дома № 30 по улице Молодости он сбил женщину 1937 года рождения, переходившую проезжую часть в нерегулируемой зоне пешеходного перехода.

Пострадавшая была госпитализирована с травмами различной степени тяжести и позже скончалась в реанимации.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа полиции и сотрудники ГИБДД. Ведется следствие. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, ранее "Сиб.фм" писал, что под Новосибирском 71-летнему мужчине вынесли приговор после смертельного ДТП.