В зоне СВО погиб 23-летний мобилизованный Михаил Комаров из Новосибирской области

В Новосибирской области стало известно о гибели 23-летнего мобилизованного из Кармаклы Михаила Комарова.

О гибели земляка из села Кармакла сообщил депутат Барабинска Константин Терещенко. Известно, что уроженец Барабинского района погиб в зоне СВО 23 июля.

«Славный парень был. Всегда улыбался и в любой момент был готов прийти на помощь. К старшим относился уважительно, и у него было очень много друзей. Очень рано ушёл из жизни: даже семьёй не успел обзавестись», — рассказал Константин Терещенко.

Мобилизованному жителю Барабинского района было 23 года: Михаил Комаров родился 1 ноября 1999 года. Успел окончить 11 классов в Кармаклинской школе, после чего был призван барабинским военным комиссариатом в ряды вооружённых сил РФ.

О дате и месте прощания с Михаилом Комаровым пока не сообщается. Известно, что районная администрация поможет с похоронами мобилизованного.

Также напомним, что на этой неделе в Болотнинском районе прощались с погибшим в зоне СВО Андреем Гавриленко. Он умер 8 июня, а с октября прошлого года служил в народной милиции ДНР командиром отделения.