Врач Горина посоветовала есть бананы для качественного сна

Врач Елена Горина перечислила продукты, которые помогут крепко спать.

Врач общей практики, эксперт Лаборатории «Гемотест» Елена Горина рассказала в беседе с изданием «Газета.Ru», что специальной диеты для сна нет.

«Врачи советуют придерживаться разнообразного и сбалансированного питания в течение дня, ужинать за 3–4 часа до сна и отказаться от кофеина после 16:00. Также важна физическая нагрузка и подъем в одно и то же время», — поделилась специалист.

Однако, по словам Гориной, перечень продуктов, которые полезно съесть перед сном все же существует. К ним относятся индейка, бананы и молоко.

«Эти продукты богаты триптофаном — аминокислотой, из которой синтезируется гормон сна мелатонин. Он оказывает на организм успокаивающее действие и улучшает качество сна», — объяснила врач.

Также источником мелатонина являются вишня и киви, их часто назначают в качестве снотворного, добавила она.

Напомним, психолог Полина посоветовала вставать по первому звонку будильника.