Житель Новосибирской области взял в заложники свою семью и пытался убить ребенка

В Новосибирской области наркоман взял в заложники свою семью и ударил ножом ребенка

В Новосибирской области вынесли приговор мужчине, который держал в заложниках свою семью. Дело рассматривал 1-й Восточный окружной военный суд. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, сибиряк, находясь под действием наркотиков, приставил нож к горлу своей сожительницы. В этом момент в доме находились трое детей. Мужчина приказал им звонить в полицию и возбудить против него, матери детей и тех, кто продал ему наркотики, уголовное дело, а потом прекратить преследовать его.

К моменту приезда сотрудников Росгвардии, мужчина уже взял в заложники одного из детей. Увидев, что вместо полицейских приехали гвардейцы, наркоман попытался убить ребенка, ударив его ножом в грудь. Но мальчик успел закрыться руками.

В этом момент бойцы Росгвардии скрутили преступника.

Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы, первые три года из которых он проведет в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима.

Напомним, ранее "Сиб.фм" писал, что в Новосибирске суд арестовал экс-полицейских по делу об убийстве 15-летней девочки.