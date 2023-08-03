Жители Новосибирской области несут игрушки и цветы к месту гибели 9-летнего мальчика

В Новосибирской области 9-летний ребенок утонул в коллекторе.

В посёлке Кудряшовский под Новосибирском местные жители образовали стихийный мемориал на месте гибели 9-летнего мальчика. У коллектора зажгли свечи, принесли цветы и игрушки. Об этом сообщили в группе «Кудряшовский и Приобский: life and news».

Отпевание погибшего и прощание начнётся в 11:00 в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В 12:00 начнётся захоронение тела на Кудряшовском кладбище. Поминальный обед состоится в 13:00 в приобской столовой.

1 августа несовершеннолетний ребенок проник на объект, где ведутся работы по монтажу точки подключения к центральной системе водоотведения на территории поселка Кудряшовский, спустился в коллектор и провалился в отверстие, которое проделали работники организации, после чего утонул.

Из-за гибели ребенка следователи завели уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее смерть человека).