Дороги Новосибирска затопило после ливня вечером 4 августа

Жители Новосибирска запечатлели последствия ливня в пятницу.

В Новосибирске дороги затопило из-за обильных осадков вечером в пятницу, 4 августа. Видео с последствиями стихии с Сиб.фм поделились горожане.

Так, в районе станции метро «Студенческая» людям приходится переходить дорогу по воде.

Следующее видео было снято на улице Троллейной.

Также с последствиями дождя столкнулись автомобилисты, проезжающие по улице Титова, следует из другого видео читателя.

Отметим, что в Новосибирске взлетели цены на такси после проливного дождя в пятницу. Согласно данным популярных мобильных приложений, вечером стоимость поездок увеличилась на 400-500 рублей. За 50 минут поездки популярный агрегатор предлагает тариф "эконом" за 681 рублей, а часовую поездку уже 1094 рублей.

Помимо непогоды, Новосибирск сковали заторы. По данным сервиса «2ГИС», сейчас на дорогах города 8-балльные пробки.