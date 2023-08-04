Эксперт Соловьев объяснил правовое обоснование сокращения рабочего дня при жаре

По его словам, эти требования должны содержаться в разделе «Условия труда».

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал, что сотрудникам могут сократить рабочий день во время жары, если это закреплено в трудовом договоре, сообщает RT.

«Проблема в том, насколько данные предписания отражаются в трудовых договорах и контрактах и насколько о них осведомлены работники», — подчеркнул эксперт.

По его словам, эти требования должны содержаться в разделе «Условия труда» «хотя бы в виде отсылочной нормы».

«Что касается данной инициативы, то логично было бы предусмотреть аналогичное сокращение и при низких температурах, что точно будет востребовано в ряде дальневосточных и заполярных субъектов нашей страны», — добавил он.

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