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общество спорт

Как выглядит «Сибирь-Арена» в Новосибирске перед сдачей — фотоотчёт

Фото: Юрий Бабичев / Сиб.фм

Министр спорта Новосибирской области Ахапов показал журналистам готовую к сдаче «Сибирь-Арену».

Ледовый дворец спорта «Сибирь-Арена» в Новосибирске готовится к официальному открытию и началу игр сезона КХЛ 2023/24. Перед открытием министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов провел пресс-тур для журналистов. Фотокорреспондент Сиб.фм показал, как выглядит ледовый стадион.

Перед конструкторами и строителями стояла задача заменить импортное оборудование и использовать российские технологии.

Фото Как выглядит «Сибирь-Арена» в Новосибирске перед сдачей — фотоотчёт 2

«При строительстве разработаны уникальные фасадно-витражные конструкции, которые были изготовлены и установлены новосибирскими специалистами. Всего смонтировано порядка 12 тысяч кв.м. светопрозрачных конструкций, каждый треугольник разного оттенка», — рассказал Сергей Ахапов.

Фото Как выглядит «Сибирь-Арена» в Новосибирске перед сдачей — фотоотчёт 3

На российское оборудование заменили польскую напольную плитку и французское оборудование трансформаторной подстанции.

Фото Как выглядит «Сибирь-Арена» в Новосибирске перед сдачей — фотоотчёт 4

Фото Как выглядит «Сибирь-Арена» в Новосибирске перед сдачей — фотоотчёт 5

В гостевых и домашних раздевалках спортсменов установили тепловые пушки для сушки экипировки хоккеистов.

Фото Как выглядит «Сибирь-Арена» в Новосибирске перед сдачей — фотоотчёт 6

Фото Как выглядит «Сибирь-Арена» в Новосибирске перед сдачей — фотоотчёт 7

Фото Как выглядит «Сибирь-Арена» в Новосибирске перед сдачей — фотоотчёт 8

На арене установили телескопические трибуны. Все сиденья также произведены в России.

Фото Как выглядит «Сибирь-Арена» в Новосибирске перед сдачей — фотоотчёт 9

Фото Как выглядит «Сибирь-Арена» в Новосибирске перед сдачей — фотоотчёт 10

Есть на арене и изделия импортного производства. Так, за рубежом закупили ледозаливочные машины и борта игрового поля.

Фото Как выглядит «Сибирь-Арена» в Новосибирске перед сдачей — фотоотчёт 11

Фото Как выглядит «Сибирь-Арена» в Новосибирске перед сдачей — фотоотчёт 12

Во время матчей будет работать система спортивного звукоусиления на основе 63 акустических систем. Световой комплекс «Сибирь-Арены» состоит из 106 приборов. Система управления светом — одна из лучших на рынке.

Фото Как выглядит «Сибирь-Арена» в Новосибирске перед сдачей — фотоотчёт 13

Фото Как выглядит «Сибирь-Арена» в Новосибирске перед сдачей — фотоотчёт 14

Чтобы высвечивать определённые участки арены, работают 12 проекторов яркостью 33 000 единиц.

Фото Как выглядит «Сибирь-Арена» в Новосибирске перед сдачей — фотоотчёт 15

Фото Как выглядит «Сибирь-Арена» в Новосибирске перед сдачей — фотоотчёт 16

Есть на «Сибирь-Арене» и современное оборудование для проведения концертов и шоу.

На территории ЛДС работают 2 контрольно-пропускных пункта с 34 проходами. Этого хватит, чтобы загрузить арену зрителями не более чем за час.

Фото Как выглядит «Сибирь-Арена» в Новосибирске перед сдачей — фотоотчёт 17

За пределами самого дворца работают КПП с оборудованием для досмотра автомобилей.

Фото Как выглядит «Сибирь-Арена» в Новосибирске перед сдачей — фотоотчёт 18

Фото Как выглядит «Сибирь-Арена» в Новосибирске перед сдачей — фотоотчёт 19

Открытие «Сибирь-Арены» запланировано на 13 августа. В этот день на стадионе проведут матч юниорские сборные России и Беларуси.

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Сергей Щукин
Журналист

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