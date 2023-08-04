Мать бойца СВО из Новосибирской области умерла через 9 дней после гибели сына

Мать уроженца Новосибирской области умерла спустя девять дней после гибели сына на СВО.

В Бичурском районе Бурятии похоронят участника спецоперации Алексея Даренских и его мать, которая скончалась через девять дней после гибели сына. Об этом сообщает местная группа «Бичура-инфо».

Алексей родился в Новосибирской области, но затем семья переехала в Бичурский район, где он окончил начальную школу и продолжил учебу в местной средней школе. После службы в армии он жил и работал в Москве, где создал семью, а затем вернулся в родную Бичуру.

В сентябре 2022 года Алексей добровольно отправился на службу на специальную операцию. 22 июля 2023 года он погиб. Его мать Валентина Спиридоновна скончалась через девять дней после трагической новости.

У военнослужащего остался сын. Похороны участника спецоперации и его матери состоятся в поселке Сахарный Завод.

Напомним, прапорщик из Новосибирской области Максим Казанцев погиб на СВО.