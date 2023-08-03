Прапорщик из Новосибирской области Максим Казанцев погиб на СВО

Под Новосибирском попрощаются с погибшим на СВО прапорщиком из Сузунского района.

Уроженец Сузунского района Новосибирской области Максим Казанцев погиб на СВО. Об этом сообщили в группе "Новосибирск скорбит" Вконтакте.

Траурное прощание с прапорщиком российской армии состоится в селе Ключики у Дома Культуры, 4 августа в 13:30.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском состоялось прощание с погибшим в коллекторе 9-летним мальчиком. По примерным оценкам корреспондента Сиб.фм, оплакать ребёнка в храм во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла пришли около 300 человек. Люди выстроились в огромную очередь в местный цветочный магазин и раскупили все гвоздики. По словам местных жителей, на церемонии прощания присутствует также глава населённого пункта Наталья Дорофеева. Люди вспоминают погибшего как светлого и доброго мальчика. В храм пришли также одноклассники и вожатые из лагеря, где отдыхал ребёнок.

Также по данным ГИБДД в Новосибирской области 112 человек погибли в ДТП в 2023 году.