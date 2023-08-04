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общество

На официальных пляжах Новосибирска пробы воды не соответствуют нормам

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Вода на шести пляжах Новосибирска не соответствуют санитарным нормам.

Вода с шести пляжей Новосибирска не соответствует санитарно-микробиологическим показателям. Об этом сообщили “Новосибирские новости” со ссылкой на городской департамент по ЧС.

Напомним, в этом году в Новосибирске официально открыты шесть пляжей: “Звезда”, “Бугринский” и четыре пляжа в парке “У моря Обского”, на которых дежурят спасатели. Однако несмотря на статус от купания там стоит временно воздержаться, поскольку вода с них не соответствует санитарным нормам.

На данный момент на официальных новосибирских пляжах не зафиксировано ни одного трагического случая. Также специалисты рекомендуют не посещать дикие пляжи из-за быстрого течения, неочищенного дна, водоворотов и неизвестного качества воды.

Ранее на частном пляже "Озеро грез" в Новосибирске обнаружили тело мужчины.

#Новосибирская область #пляж
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Марина Домрачева
Журналист

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