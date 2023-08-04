В Новосибирске на частном пляже «Озеро грез» обнаружили тело мужчины

В Новосибирске на «Озере грез» нашли тело мужчины после ночи поисков.

Утром 3 августа в Новосибирске нашли тело мужчины в воде у пляжа «Озеро грез». Об этом сообщили группе «Спасатели МАСС (16+)» ВКонтакте.

39-летний мужчина пропал во время купания в водоёме около пляжа «Озеро грез» вечером 2 августа. Его тело нашли во время поисков на утро 3 августа.

Погибшего водолазы передали сотрудникам полиции.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в районе ОбьГЭС в Новосибирске самогруз "Мицубиси" насмерть сбил пенсионерку. Пострадавшая была госпитализирована с травмами различной степени тяжести и позже скончалась в реанимации.

Также в Новосибирске зафиксировали опасно высокое содержание фенола и углекислого газа в воздухе.