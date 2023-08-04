Назван топ-10 самых дорогих проектов Новосибирска с реальными продажами

Эксперт рассказал об успешных проектах на рынке недвижимости Новосибирска.

В ТОП-10 самых дорогих продаж июня вошли: ЖК на Горького, Дом Воздух-3, Нобель, Прованс, Русское солнце, Квартал на Декабристов, Нoваторы, Облака 3, Тихомиров и Расцветай на Красном. Об этом сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

В комплексах апартаментов самые высокие цены были зафиксированы в проектах Freedom, Пилигрим и Аэрон

По информации агрегатора ДОМ РФ, в июне в 17,6% проектов Новосибирска, находящихся в активной продаже, не зарегистрировано ни одной сделки по квартирам. Больше половины из них относятся к новостройкам бизнес-класса и выше. Покупатели выбирают варианты адекватные по соотношению цена-качество-местоположение, уточнил эксперт.

«Средняя цена квадратного метра по реальным сделкам в июне по ТОП-10 проектов составила в июне 179 458 рублей. Цена квадрата в 10% самых дорогих квартир в Новостройках города равнялась 198 432 рубля (разница 10,5%). Средняя скидка от застройщиков 3%. Самые дорогие варианты пока ждут своего покупателя. По данным с сайта ДОМ РФ, средняя цена квадратного метра по всем проданным квартирам и апартаментам в мае 2023 года составила 123 097 рублей, в июне 124 010 рублей. За май было заключено 1790 сделок на жилые помещения в июне 1650», — заключил аналитик.

Напомним, в Новосибирске количество ипотечных займов под залог готовых квартир выросло на 57%.