Под Новосибирском водитель ГАЗели сбил лося на трассе

Под Новосибирском водитель ГАЗели сбил насмерть лося.

В Новосибирской области на трассе Академгородок — Ложок произошло ДТП, в результате которого водитель ГАЗели сбил лося. По информации тг-канала "АСТ-54 Black", животное погибло.

Подписчики канала выложили кадры с места происшествия, на которых видно, как на дороге лежит тело лося. Кроме того, на фотографиях можно разглядеть ГАЗель с логотипами «Леруа Мерлен», которая столкнулась с животным.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют обстоятельства происшествия. Более подробная информация о случившемся пока не сообщается.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске полиция ищет проехавшего по тротуару водителя.