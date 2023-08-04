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общество проиcшествия

В Новосибирске полиция ищет проехавшего по тротуару водителя

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Полиция Новосибирска начала поиски злостного нарушителя ПДД.

В Новосибирске водитель опубликовал в соцсетях видео, на котором он нарушает правила дорожного движения. На одном из видео в его профиле вины номера его машины. Об этом сообщили в Telegram-канале "АСТ-54 Black". Видео заинтересовалась ГИБДД, и теперь нарушителя ищут.

На одном из видео молодой парень проехал на своём тонированном ВАЗ-2114 по разделительной полосе по улице Ипподромская. В другом он на тонированной Оке выехал на тротуар на улице Гоголя. Прохожие разбегались от него в стороны.

«Сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на установление личности водителя транспортного средства и привлечения его к административной ответственности», — сообщили в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.

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Сергей Щукин
Журналист

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