В Новосибирске полиция ищет проехавшего по тротуару водителя

Полиция Новосибирска начала поиски злостного нарушителя ПДД.

В Новосибирске водитель опубликовал в соцсетях видео, на котором он нарушает правила дорожного движения. На одном из видео в его профиле вины номера его машины. Об этом сообщили в Telegram-канале "АСТ-54 Black". Видео заинтересовалась ГИБДД, и теперь нарушителя ищут.

На одном из видео молодой парень проехал на своём тонированном ВАЗ-2114 по разделительной полосе по улице Ипподромская. В другом он на тонированной Оке выехал на тротуар на улице Гоголя. Прохожие разбегались от него в стороны.

«Сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на установление личности водителя транспортного средства и привлечения его к административной ответственности», — сообщили в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.