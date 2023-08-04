Студенты из Новосибирска напечатали детали для гранат на 3d-принтере

Студенты-патриоты из Новосибирска сделали хвостовики для гранат на 3Д-принтере.

Студенты Новосибирского авиационного технического колледжа имени Б.С. Галущака сделали хвостовики для гранат на 3Д-принтере и передали пробную партию бойцам в зону СВО. Об этом сообщили в группе "Народный фронт | Новосибирская область" Вконтакте.

«Евгений и Илья решили проявить инициативу и помочь бойцам на СВО. Нашли в интернете схемы печати хвостовиков на ВОГ-17 и ВОГ-25 (гранатомётные выстрелы — прим. ред.) для 3Д-принтера, подкорректировали, списались с другими «печатниками» через интернет, получили от них подсказки и взялись за работу. Размер готовых изделий ребята проверяли только на пробниках. Принесли к нам небольшую партию, просили обратную связь», — сообщили общественники.

Студенты напечатали детали для гранатометных выстрелов в домашних условиях, но при необходимости могут масштабировать свой проект до производства в больших объёмах в колледже.

Пробную партию деталей передали бойцам в зону СВО, и те прокомментировали изделия студентов: сообщили, какие части конструкции изготовлены верно, а во что нужно внести изменения. Также они попросили напечатать стабилизаторы для гранат другого диаметра.

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