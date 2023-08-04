Суд в Новосибирске избрал меру пресечения обвиняемому в гибели 9-летнего мальчика в коллекторе

В Новосибирске обвиняемому в гибели 9-летнего мальчика в коллекторе избрали меру пресечения.

Новосибирский районный суд избрал меру пресечения обвиняемому в гибели 9-летнего мальчика в коллекторе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Заместителю директора ООО "Корона" избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий лицу. Его обвиняют в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекших гибель несовершеннолетнего.

Как ранее писал Сиб.фм,2 августа следователи СКР возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее смерть человека). По версии следствия, ребёнок свободно проник на территорию объекта, на котором ведутся работы по монтированию центральной системы водоотведения, где спустился в камеру канализационного коллектора и провалился в отверстие с водой.



Погибшего в Новосибирской области ребёнка нашли через час после трагедии в 2,5 км от места трагедии.