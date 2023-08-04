Трехлетний ребенок попал под колеса электросамоката в Новосибирске

Подросток на самокате наехал на ребенка на Плющихинском жилмассиве.

В пятницу вечером, 4 августа, подросток на электросамокате сбил маленького мальчика в Новосибирске. Об этом сообщила ГИБДД по городу.

“04.08.2023 в 19 часов 50 минут на территории Октябрьского района, молодой человек 2009 года рождения, двигался на электросамокате по тротуару вдоль дома Татьяны Снежиной 48, и в пути следования совершил наезд на пешехода, который двигался во встречном направлении”, — говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадал трехлетний ребенок, его доставили в больницу.

Напомним, 4 августа в Новосибирске уже было похожее ДТП: молодой парень на самокате сбил семилетнего мальчика в Дзержинском районе Новосибирска.