Водитель электросамоката сбил 7-летнего мальчика на переходе в Новосибирске

В Дзержинском районе Новосибирска электросамокатчик наехал на ребенка.

В пятницу, 4 августа, водитель электросамоката сбил ребенка на пешеходном переходе в Новосибирска. Об этом сообщила ГИБДД по городу.

“04.08.2023 в 18:30 на территории Дзержинского района, водитель 2005 года рождения, управляя электросамокатом пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, и в пути следования совершил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении”, — говорится в сообщении.

После ДТП ребенка отвезли в больницу, чтобы уточнить характер травм.

Напомним, в прошлом году в авариях в Новосибирской области погибли 112 человек.