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общество

В Госдуме поддержали выплату в размере 1 млн за рождение пятерняшек

Freepik, authors: evgenyatamanenko

По мнению депутата Татьяны Буцкой, именно материнский капитал повысил рождаемость в стране.

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая поддержала идею о повышении в России единовременной федеральной выплаты за рождение двойни, тройни, четверняшек и пятерняшек. Об этом сообщает RT.

«Совершенно очевидно, что такая мера, как материнский капитал, который в 2007 году ввёл президент, одна из самых эффективных. Потому что только один материнский капитал дал нам плюс в рождении, как говорят демографы, около 2,5 млн детей», — отметила депутат.

Буцкая считает, что самый главный вопрос — бюджетирование.

«Это один из самых главных вопросов. Предлагая любую меру поддержки, мы должны понимать, откуда мы возьмём? Скорее в реализации вопрос», — подчеркнула она.

Вдобавок она отметила, что в Якутии уже почти реализован проект, согласно которому за рождение третьего ребёнка семья получает 1 млн рублей.

Напомним, эксперты перечислили продукты, от которых следует отказаться во время беременности.

#материнский капитал #дети #Госдума #выплаты #депутат #рождаемость
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Дарья Бочкун
журналист

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