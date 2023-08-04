В Новосибирске 2 сентября временно перекроют дорогу возле Монумента Славы

2 сентября в Новосибирске временно перекроют дорогу на улице Пархоменко.

В начале сентября в Ленинском районе Новосибирске на полдня перекроют движение на улице Пархоменко. Об этом сообщается в постановлении мэрии города.

Ограничения будут действовать 2 сентября с 8 до 13 часов. Также нельзя будет парковать автомобили.

Решение принято из-за того, что в это время курсанты Новосибирского военного института войск Нацгвардии будет приносить присягу. Торжественное мероприятие пройдет у Монумента Славы.

Напомним, 4 августа в Новосибирске резко выросли цены на такси из-за ливней.