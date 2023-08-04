В Новосибирске 4 августа ожидаются грозы и ветер до 14 м/с

Новосибирск 4 августа накроет очередной грозовой шторм.

В пятницу, 4 августа, в Новосибирске температура воздуха достигнет отметки +31 градус, а порывы северо-восточного ветра разовьют скорость до 14 м/с. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

Синоптики предупреждают, что в Новосибирской области ожидаются дожди и грозы. Шквальный ветер будет достигать скорости 17 м/с, а также утром возможны туманы. Температура по области оставит +27..+32 градуса.

Яндекс.Погода прогнозирует сухой и жаркий день с температурой до +27 градусов в Новосибирске.

Аналитики Gismeteo поддерживают такой прогноз, и также исключают грозы и шторм. По их данным, температура воздуха поднимется до +28 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске зафиксировали опасно высокое содержание фенола и углекислого газа в воздухе. За 2 и 3 августа в Первомайском районе концентрация пыли превышала допустимые нормы в 2 раза, а углекислого газа — в полтора. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.