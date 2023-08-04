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вчера 23:14
общество

В Новосибирске дети купались в лужах после дождя

Фото из телеграмм-канала «Новосибирск с огоньком»

Сильный ливень вновь затопил улицы Новосибирска. В соцсетях опубликовали кадры детей, купающихся в лужах.

В пятницу, 4 августа, в Новосибирске прошел сильный ливень. После него затопило ряд улиц. Горожане массово жаловались на затопления дорог и тротуаров.

Однако дети использовали огромные лужи в качестве водоемов.

В телеграмм-канале “Новосибирск с огоньком” опубликованы фото и видео детей, купающихся в лужах. Такие развлечения заметили на улице Адриена Лежена, на Троллейном жилмассиве.

Напомним, многие новосибирцы жаловались, что после дождя топит одни и те же места.

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Марина Домрачева
Журналист

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