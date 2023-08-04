Жители Новосибирска массово жалуются на затопления улиц после дождя

Вечером 4 августа в Новосибирске прошел сильный ливень. После обильных осадков ряд улиц в городе затопило. Горожане массово жалуются на случившееся в соцсетях.

В паблике “Инцидент. Новосибирск” жители дома по адресу Дзержинского, 81 рассказали, что каждый раз после дождя топит проход во двор и дорогу возле дома. По их словам, управляющая компания не реагирует на просьбы очистить колодцы ливневой канализации.

Также на затопленные дороги и тротуары пожаловались жители улиц 25 лет Октября, Киевской, Троллейной, Новосибирской, Титова. Затопило площадь Будагова, Студенческую.

В паблике “АСТ-54” опубликовали ролик, в котором видно, как сильно затопило двор дома по адресу Киевская, 23. В кадре женщина идет пешком и вода превышает уровень ее колен. Также “утонули” несколько машин.

Напомним, сильный ливень в Новосибирске вызвал также и рост цен на такси. Поездки стали стоить в несколько раз дороже.