В Новосибирске компания «МС Групп» не поставила в больницу препаратов на 180 тысяч

Новосибирскую фирму внесли в список недобросовестных поставщиков.

Новосибирское УФАС внесло ООО «МС Групп» в реестр недобросовестных поставщиков. Это связано с тем, что компания не смогла выполнить контракт на поставку медицинских изделий на сумму 180 430 рублей.

Новосибирский областной клинический кожно-венерологический диспансер обратился в УФАС с жалобой на неполное исполнение условий контракта. Новосибирское УФАС выяснило, что товар не был поставлен в полном объеме, а компания не предоставила доказательств наличия и поставки товара.

Кроме того, ООО «МС Групп» не предоставило письменных пояснений относительно причин ненадлежащего исполнения контракта. В результате комиссия Новосибирского УФАС России признала обоснованным односторонний отказ от исполнения условия контракта и включила общество в реестр недобросовестных поставщиков.

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