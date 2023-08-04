В Новосибирске отремонтируют участок улицы Кубовой за 1,7 млн рублей

Через 10 дней выберут подрядчика, который отремонтирует участок дороги на улице Кубовой в Новосибирске.

Власти Новосибирска планируют обновить участок улицы Кубовой. Соответствующий лот опубликован на сайте госзакупок. Будущему подрядчику заплатят чуть более 1,7 млн рублей.

Заказчиком ремонта выступает МКУ Новосибирска «Управление дорожного строительства». В техзадании указано, что необходимо отремонтировать разворотную площадку на улице Кубовой протяженностью 104 погонных метра и шириной семь метров. Должно быть устроено две полосы движения.

Также нужно будет обновить тротуар: заменить бортовые камни, тротуарную плитку, сделать газон.

Гарантия на ремонт составит 4 года. Заявки принимаются до 14 августа, а победителя аукциона объявят 16 августа. Работы должны закончиться до 29 августа 2023 года.

Напомним, в Новосибирске планируют отремонтировать эстакады театра "Глобус".