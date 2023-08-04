В Новосибирске парковка у цирка станет пешеходной

Стоянка для автомобилей на территории между цирком и Вознесенским собором станет пешеходной.

4 июля мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своём Telegram-канале заявил, что парковка у цирка станет пешеходной. По итогу встречи с местными жителями глава города отметил, что они полностью поддерживают проект реконструкции территории между цирком и Вознесенским собором.

«Ликвидации стихийной парковки на тротуаре возле цирка — давно назревшая и необходимая мера. По словам директора цирка, было несколько случаев наезда машин на пешеходов. Общее мнение новосибирцев — эта площадка должна быть пешеходной, как это изначально и предполагалось», — подчеркнул Анатолий Локоть.

Подрядчик уже снимает с парковки старый асфальт, демонтирует плиты и разбирает лестницу, ведущую в Нарымский сквер. В ближайшее время планируется благоустроить пешеходные дорожки, установить новые светильники, обновить лестницы, клумбы, крупномерные деревья и газон.

Парковку перенесут на территорию за цирком со стороны ул. Нарымской. Реконструкцию обещают завершить к середине октября 2023 года.