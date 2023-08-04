В Новосибирске прошла конференция по возрождению инженерной школы

В субботу, 29 июля, в Новосибирске состоялась ИТ-конференция «Импульс Т1», цель которой – возрождение инженерной школы России. В рамках мероприятия прошло несколько научпоп лекций и панельных дискуссий в интерактивном формате, а также презентация инновационных идей, которые при поддержке холдинга Т1 могут превратиться в полноценный бизнес-проект.

Несколько лет назад выездной форум проходил в формате внутрикорпоративного мероприятия Т1. Встреча со специалистами компании, работающими в региональных филиалах, всегда превращалась в яркое событие. В 2023 году его решили сделать открытым – в «Импульсе Т1» участвовали как сотрудники холдинга, так и специалисты других ИТ-компаний, а также представители бизнеса и студенты. Они смогли обсудить новые инициативы по развитию технологий и ИТ-образования, определить способ быстрой адаптации новичков в компаниях и посмотреть на будущее страны с инженерной точки зрения.

«Россия исконно славится своими изобретателями: пытливый ум, смекалка, серьезное фундаментальное образование – это прочный базис. Вместе с тем для быстрого возрождения российской инженерной школы и повышения интереса молодежи к техническим и инженерным специальностям требуется активное вовлечение бизнеса. Сегодня компании должны идти рука об руку с вузами, развивать полноценное партнерство с учреждениями среднего специального образования, чтобы помогать образовательной системе быть ближе к технологическим трендам и ориентировать учеников на прикладные проекты. Молодые профессионалы, наравне с опытными инженерами – залог успеха России в будущем, как страны, в которой рождаются и развиваются инновации», — считает Ольга Добрякова заместитель генерального директора по стратегии, маркетингу и коммуникациям холдинга Т1.

Одна из задач форума – выявление перспективных идей, которые помогут оптимизировать существующие бизнес-проекты. Во время форума прошла также питч-сессия. На суд жюри из числа экспертов Т1 было представлено несколько проектов, которые прошли предварительный конкурсный отбор. Участники, выбранные топ-менеджерами, как лучшие идеи, отправятся в Москву для реализации, а остальные инноваторы получат наставника для их усовершенствования.

Маршрут «Импульса Т1»: Новосибирск, Томск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Ижевск, Иннополис, Нижний Новгород и федеральная территория «Сириус».