В Новосибирской области 5 и 6 августа ожидаются дожди и грозы

На выходных в Новосибирской области ожидаются дожди и грозы.

В Новосибирске 5 и 6 августа ожидается погода без осадков с температурой +24..+26 градусов. По области в отдельных районах будут дожди и грозы. Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

Согласно прогнозу УГМС, 5 и 6 августа в Новосибирске преимущественно не будет осадков. Дневная температура — от +24 до +26 градусов. В ночь на 5 августа в городе будет +15..+17 градусов, на 6 августа — +13..+15 градусов. Ветер северо-восточный 2-7 м/с.

По области в эти дни возможны осадки. Так, в субботу, 5 августа в Новосибирской области переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, грозы, при грозах местами умеренные дожди. Ночью и утром местами туманы. Дневная температура +25..+20 градусов, ночью +14..+19.

С воскресенья по вторник, 6-8 августа, в Новосибирской области будет +22..+28 градусов днем и +10..+17 ночью. Местами небольшие дожди и грозы. Ветер не сменит направление и останется северо-западным, 4-9 м/с.