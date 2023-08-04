В Новосибирской области предупредили о риске пожаров на выходных

Экстренное предупреждение о пожарах объявлено в Новосибирской области.

В Новосибирской области с 5 по 7 августа повысится пожароопасность до 4 класса (высокая). Об этом сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

На выходных в Новосибирской области установится сухая и жаркая погода. Это повысит риск возгораний. В такие периоды необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности и не разводить костры на природе.

В начале июня в Минприроды Новосибирской области сообщали, что с начала весны в регионе возникло 314 лесных пожаров на общей площади 2155,50 га, лес горел на площади 1624,17 га. В среднем, площадь одного пожара составляла 6,9 гектаров. Благодаря действиям бригад МЧС такие пожары устраняли за сутки или быстрее.

Чаще всего пожары возникали по вине местного населения. Причиной только одного из пожаров стала гроза. Предварительный общий ущерб от лесных пожаров составил 2,5 млн рублей. За нарушение Правил пожарной безопасности в лесах к административной ответственности привлечено 32 человека, наложено штрафов на общую сумму 235 тысяч рублей.