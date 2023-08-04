В Новосибирской области в Искитиме девочка по имени Мария стала 500-м ребенком в 2023 году

Под Новосибирском родилась девочка, которая стала 500-м новорожденным в этом году.

В Новосибирской области в Искитиме родилась девочка, которая стала 500-м новорожденным в этом году. Родители дали ей имя Госпожа. Об этом сообщили в пресс-службе управления по делам ЗАГС Новосибирской области.

В четверг, 3 августа, в отделе ЗАГС Искитимского района прошло торжественное мероприятие, посвященное регистрации 500-го новорожденного в этом году. Маленькая Мария, которой всего 15 дней, стала первым и долгожданным ребенком в молодой семье Евгения и Ирины Гайдук.

Родители назвали дочку Мария, что переводится как "любимая" или "желанная". Это красивое древнееврейское имя связано с христианской традицией, так как мать Иисуса Христа также носила это имя.

Сотрудники отдела ЗАГС поздравили счастливую маму с юбилейным новорожденным и вручили ей первый важный государственный документ — свидетельство о рождении с юбилейным номером записи акта. Они также подарили памятные подарки и пожелали приятных хлопот и радости в воспитании дочери, а всей семье — всех благ, мира, достатка, любви и терпения.