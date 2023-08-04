В Омске заключённый взял в заложники и изнасиловал медсестру

Заключённый в Омске угрожал сотруднице колонии канцелярским ножом.

В Омске в лечебно-исправительной колонии №2 на улице Поселковой заключенный, отбывающий срок в 18 лет за изнасилование и убийство, взял в заложники медсестру и изнасиловал ее. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Вечером он попросился в медблок, где оказался один на один с 26-летней девушкой. Используя лезвие от канцелярского ножа, он угрожал ей и совершил преступление, пишет источник.

После этого заключённый спокойно вышел из кабинета. На место прибыли следователи, которые возбудили второе дело об изнасиловании и захвате заложника. Если вина мужчины будет доказана, то к его текущему сроку прибавят еще 25 лет.

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