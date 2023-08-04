Житель Новосибирска искромсал соседку из-за ревности

Новосибирец ударил женщину ножом около 80 раз.

В Новосибирском районе суд признал местного жителя виновным в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью своим соседям. Об этом в пятницу сообщили в СУ СКР по региону.

В октябре прошлого года обвиняемый пришел в гости к соседям, где в ходе распития алкоголя возник конфликт на почве ревности. В ходе конфликта обвиняемый нанес несколько ударов по лицу хозяина дома, который упал и ударился головой о порог двери, и был госпитализирован в лечебное учреждение. Кроме того, мужчина нанес своей жертве более 80 ударов ножом в жизненно важные органы, после чего связал ее электрическим проводом и покинул место преступления. Женщина скончалась на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 15 лет с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на срок 1 год. Суд принял во внимание доводы следствия и установил, что обвиняемый совершил преступления, которые являются особо тяжкими и опасными для общества.

Напомним, в Новосибирске будут судить директора батутного центра после травмирования 62 детей.