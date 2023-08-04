Житель Новосибирской области скончался от наезда поезда у села Сокур

На переезде в Сокуре под Новосибирском мужчина попал под поезд.

В Новосибирской области погиб мужчина на железнодорожном переезде у села Сокур в Мошковском районе. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Информацию о происшествии сообщили утром в пятницу, 4 августа.

Как сообщил очевидец, попавший под поезд человек от многочисленных травм скончался на месте.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске бригаду электропоезда будут судить за травмирование пассажирки. Пассажирка поезда пыталась войти в вагон, но автоматические двери неожиданно закрылись, защемив её руку и сумку. Поезд тронулся, женщина начала бежать вслед за вагоном, упала и получила тяжелые травмы, из-за которых её позже пришлось ампутировать ногу. Несмотря на то, что женщина подала сигнал экстренного торможения, машинист не среагировал на внештатную ситуацию.

Также 74-летнюю пенсионерку сбила электричка. Женщина решила перейти пути в неположенном месте, возвращаясь домой из гостей. На момент публикации она жива и находится в больнице.